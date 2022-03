Mondiali, l’Italia del curling maschile a Las Vegas per sognare il podio

Las Vegas – Conclusi i Mondiali femminili di Prince George, in Canada, prosegue la stagione del curling internazionale con la rassegna iridata maschile in programma a Las Vegas, negli Stati Uniti, dal 2 all’8 aprile. La Nazionale tricolore dell’allenatore Claudio Pescia in partenza proprio oggi per l’America dove proverà a riscattare un’Olimpiade un po’ sottotono provando a centrare un risultato importante ai Mondiali per dare continuità all’ottimo lavoro portato avanti durante l’intera stagione.

Confermata la squadra che ha preso parte ai Giochi Invernali di Pechino con cinque azzurri convocati: Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Mattia Giovanella (C.C. Cembra 88), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare).

Ai Mondiali di Las Vegas, come per la rassegna iridata al femminile appena conclusa, parteciperanno 13 nazioni per quella che è la seconda edizione di scena nella città statunitense dopo quella del 2018. Queste le formazioni al via: Canada, Corea del Sud, Danimarca, Germania, Finlandia, Italia, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Scozia, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.

Gli azzurri ripartono dall’ottimo settimo posto della scorsa stagione, quando – con sette vittorie complessive – fu eguagliato il miglior risultato di sempre dell’Italia in una rassegna iridata come avvenuto nel 2019. L’obiettivo di questi Mondiali è provare a migliorarsi guadagnandosi un posto nella seconda fase della competizione.

“Abbiamo buone aspettative per questo Mondiale perché il gioco espresso durante la stagione è stato di livello. Non vogliamo guardare indietro alle Olimpiadi perché sappiamo che possiamo fare più di quanto portato sul ghiaccio a Pechino – spiega lo skip azzurro Joel Retornaz -. A Las Vegas intendiamo dire la nostra e giocarcela per arrivare tra le prime sei che accederanno alla seconda fase: non sarà facile ma dobbiamo tirare fuori il meglio da noi stessi per offrire delle performance importanti in questa rassegna iridata”.

(foto@Wcf)

