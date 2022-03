Nel X Municipio nascono i parcheggi per i bus degli studenti con disabilità

Ostia – Nel decimo municipio nascono i parcheggi per i bus degli studenti con disabilità: saranno proprio all’ingresso delle scuole del territorio, e permetteranno agli alunni di entrare in classe con molte meno difficoltà.

Ideatori della mozione approvata oggi in Consiglio municipale, a cui sarà dato seguito con la collaborazione di Roma Servizi per la Mobilità e e della Consulta per la Disabilità del parlamentino lidense, Leonardo Di Matteo (presidente della commissione Mobilità) e Mirella Arcamone, presidente della commissione Politiche Sociali.

“Siamo i primi nella Capitale a realizzare un simile progetto – spiega Di Matteo -. All’ingresso degli istituti che non hanno spazi interni creeremo dei posteggi appositi che negli orari di entrata ed uscita da scuola saranno riservati ai bus degli studenti con disabilità ma che, nelle restanti ore del giorno, torneranno ad essere dei normali parcheggi auto per disabili”.

“In questo modo – sottolinea -, i ragazzi con disabilità non saranno costretti a lunghe camminate per entrare a scuola”.

Le scuole del decimo municipio in cui verranno realizzati i parcheggi speciali sono:

la succursale del liceo Anco Marzio , in via Capo Sperone;

, in via Capo Sperone; il plesso Arturo Fanelli dell’istituto comprensivo Fanelli-Marini , in via Pericle Ducati;

, in via Pericle Ducati; il plesso Aristide Leonori dell’omonimo istituto comprensivo, in via Achille Funi;

dell’omonimo istituto comprensivo, in via Achille Funi; il plesso Piero della Francesca dell’istituto comprensivo Calderini Tuccimei , in via Telemaco Signorini;

, in via Telemaco Signorini; il plesso Cilea dell’istituto comprensivo Francesco Cilea , in via Francesco Cilea;

, in via Francesco Cilea; il plesso Paolini del liceo scientifico Enriques, in via Federico Paolini.

