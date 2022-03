Santa Marinella, una nuova palestra attrezzata per la Scuola Centro

Santa Marinella – “Finalmente anche la Scuola Centro ha una palestra prefabbricata attrezzata e a breve ne sarà realizzata anche un’altra presso la Scuola Pirgus”.

Lo annuncia il sindaco Pietro Tidei.

“In questo modo – prosegue il primo cittadino – i bambini potranno avere un’area coperta dedicata allo svago e all’attività fisica, in attesa della costruzione definitiva in entrambi gli Istituti.

Un altro passo in avanti per la città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link