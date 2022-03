Severini: “Stato di emergenza finito in tutta Italia… tranne nell’aula consiliare di Fiumicino”

Fiumicino – “Finalmente si comincia a vedere un ritorno alla normalità: oggi, 31 marzo 2022, finisce lo stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 e cadranno molte restrizioni che hanno regolato le nostre vite fino ad ora. La cosa strana, però, è che questo ritorno alla normalità sembri non coinvolgere la vita politica: la nostra Amministrazione continua a convocare le commissioni e i consigli comunali senza la partecipazione del pubblico“. Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Nonostante tali commissioni siano di aprile, – spiega il Capogruppo – vediamo ancora su di noi l’ombra dell’emergenza: l’aula consiliare non può continuare ad essere chiusa alla pubblico. L’unica eccezione sembrano essere i frequenti eventi da ‘vetrina’: occasioni in cui l’aula è stata riempita di persone, anche in pieno Covid, in barba allo stato d’emergenza. Ora più che mai, la cittadinanza ha bisogno di essere di nuovo coinvolta nella vita politica della propria città: si tornino a riempire sia le commissioni, che i consigli comunali”.

“A Fiumicino lo stato di emergenza è finito? Bene – conclude Severini -. Ma ci auguriamo che finisca anche la poca trasparenza e che la cittadinanza possa tornare a prendere parte alle decisioni politiche“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link