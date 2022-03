Verde urbano, il Municipio X chiede più personale al Campidoglio: “E’ troppo poco”

Ostia – “Siamo soddisfatti per l’approvazione della nostra mozione che chiede di mettere a disposizione del Campidoglio i due censimenti del verde fatti negli anni scorsi dal Municipio X per la realizzazione del Catasto del Verde di Roma, che ha come obiettivo il censimento georeferenziato e open source del patrimonio arboreo pubblico, un obiettivo molto importante per poter curare e programmare interventi corretti e non, come invece troppo spesso avviene, fatti male o senza vera programmazione”.

A parlare è Andrea Bozzi, capogruppo della lista civica Calenda in Municipio X, che spiega: “Ma nel nostro documento si chiedono al Campidoglio anche risorse umane adeguate e qualificate, oggi qui drammaticamente ridotte al lumicino, che possano implementare il nostro ufficio del verde che ricordiamo gode anche del Decentramento. Per un territorio così importante dal punto di vista ambientale dovrebbe essere un tema fondamentale, ed invece abbiamo pochissimo personale ed anche, come verificato giorni fa, ditte in appalto che piantano alberi e poi li lasciano morire e che invece andrebbero controllate. Una cosa inaccettabile che affronteremo nella commissione Trasparenza, come abbiamo già richiesto”.

“Ringrazio i colleghi di maggioranza – aggiunge Bozzi – a partire dalla presidente della commissione Ambiente Valentina Scarfagna, che hanno compreso l’importanza del nostro documento sul Catasto del Verde, già presentato in Campidoglio ed approvato all’unanimità, integrandolo in Commissione con un apporto più mirato alle esigenze del nostro Municipio. Ora speriamo che tutto ciò si traduca in un concreto incremento del personale, ma ciò politicamente dipende soprattutto dal presidente Falconi e dai suoi assessori che devono farsi sentire, se non vogliono soccombere sotto la carenze drammatica di organico in tutti i settori, a partire proprio dal verde, che impedisce ai buoni propositi di diventare risultati concreti e positivi per la cittadinanza”.

