A spasso per Formia con un finto lampeggiante delle forze dell’ordine acceso: denunciato

Formia – Girava in auto con un lampeggiante blu come quello delle forze dell’ordine. Fermato dai Carabinieri è scattata la denuncia e il sequestro del lampeggiante.

E’ accaduto a Formia nel corso dei controlli del territorio effettuati dai militari della locale Stazione i quali hanno sorpreso un uomo di 60 anni di SS. Cosma e Damiano a bordo di un’Audi con il dispositivo in bella vista.

Fermata l’auto i carabinieri hanno chiesto patente e libretto, ma si sono anche accorti che sul cruscotto dell’auto c’era un lampeggiante simile a quello in uso alle forze di polizia. L’interessato, alla richiesta dei militari non ha fornito una giustificazione valida né l’autorizzazione all’uso dell’apparato essendo, lo stesso, un privato cittadino a bordo di un veicolo privato.

La detenzione da parte dei cittadini è vietata, quindi il dispositivo è stato sequestrato, per la successiva confisca, e il titolare del veicolo è stato denunciato per il reato di possesso illecito di contrassegni in uso ai corpi di polizia art. 497 ter cp..

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

