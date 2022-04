Fiumicino, Coronas (FI): “Navi petrolifere dimenticate. Il settore torni nell’agenda politica”

Fiumicino – “Un settore dimenticato, di cui nessuno ne parla… E’ quello delle navi petrolifere e di tutte quelle figure professionali che operano in questo campo. Decine di famiglie e centinaia di migliaia di euro di fatturato ruotano intorno a questo mondo lavorativo, come è stato messo in luce da ilfaroonline.it (leggi qui): un mondo che sta subendo le pesanti conseguenze della pandemia da Covid e della guerra in corso in Ucraina”. Così, in una nota stampa, Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Eppure, del loro operato e delle loro condizioni non si sa nulla – spiega il Capogruppo -. Perché quasi nessuno sa dell’esistenza dei condotti che partono dalle piattaforme che vediamo al largo della nostra costa e che portano il cherosene fin dentro la città? Perché nessuno parla della drastica riduzione della presenza di queste navi che danno lavoro a migliaia di persone? Noi di Forza Italia, da sempre al fianco di tutti i lavoratori, chiediamo a gran voce che questo settore sia rimesso al centro dell’agenda politica, per tutelarlo e supportarlo, soprattutto in questo momento storico che stiamo attraversando”.

