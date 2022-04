Galateo del Matrimonio: chi paga cosa, tradizioni e innovazioni

Il matrimonio è una cosa seria e il Galateo questo lo sa. Forse non tutti sanno che esiste un Galateo del Matrimonio, una serie di regole, dette o implicite, che aiutano a gestire l’intera organizzazione del matrimonio.

Tante, forse troppe, le cose a cui pensare quando ci si sposa e non sono mancati casi di liti sia tra futuri marito e moglie che tra consuoceri, proprio per via dei costi da sostenere. Non sono poche poi, e lo dobbiamo ammettere, le coppie che decidono di pagare tutto da sole, senza chiedere nulla ai propri genitori.

Quando si decide di organizzare un matrimonio sarebbe bene, innanzitutto stilare un budget plain che sia commisurato a quelle che sono le proprie possibilità e poi procedere con la scelta dei dettagli.

Partecipazioni matrimonio alla famiglia della sposa

Era una concezione un po’ troppo retrograda quella che faceva carico di tutte le spese del matrimonio la famiglia della sposa. Fortuna che è intervenuto il Galateo del matrimonio a chiarire il tutto.

Quindi, a questo punto è possibile affermare che le partecipazioni matrimonio sono da inserire nel budget della famiglia della sposa, insieme a:

confetti del ricevimento

tutti gli addobbi floreali

fotografie e video

musica e animazione

abbigliamento dei paggetti

regalo allo sposo in cambio dell’anello di fidanzamento

regalo alle eventuali damigelle d’onore e paggetti.

Alla famiglia dello sposo vanno invece:

anello di fidanzamento

fedi nuziali

offerta alla chiesa in cui verranno celebrate le nozze

spese del viaggio di nozze

fiori per l’occhiello dei testimoni

Chi ha organizzato un matrimonio di recente, su molti di questi punti potrà dissentire, ma ribadiamo che si parla di Galateo, quello che il buon costume vorrebbe, che sappiamo bene, spesso cozzare con la modernità.

Oltre alle spese fino a questo momento citate, alla famiglia della sposa spetterebbero anche quelle per l’acquisto di tutto il corredo tessile per la casa, mentre a quella dello sposo l’acquisto o l’affitto della casa, insieme alle spese per arredarla; poi dicevano era avere una figlia femmina fosse dispendioso…

Il ricevimento

Quindi qualunque siano le partecipazioni, che sia partecipazioni matrimonio eleganti o partecipazioni matrimonio economiche, la spesa spetta alla famiglia della sposa. Ovvio che il buon senso direbbe di scegliere sempre in base alle possibilità di ognuno.

Le partecipazioni e anche gli inviti sono l’elemento essenziale del matrimonio, per rendere tutti partecipi dell’evento ed invitarli a prendervi parte. Le partecipazioni matrimonio, che in realtà non sono degli inviti, ma ad oggi hanno la stessa funzione, servono per chiedere di prender parte alla funzione e al ricevimento.

Ecco, il ricevimento, ma chi paga il ricevimento? In merito a ciò il Galateo del matrimonio si è espresso e anche se, attenendosi strettamente alla tradizione, spetterebbe alla famiglia della sposa, questa si divide tra le 2 famiglie, o in parti uguali o dividendo gli amici di uno e dell’altro e i parenti degli sposi. Insomma, ognuno paga per i suoi invitati.

Galateo matrimonio e la modernità

L’unico elemento in grado di fermare il Galateo matrimonio è la modernità. Gli anni sono passati e come spesso succede le cose sono cambiate, salvo alcune piccole eccezioni che sono rimaste in un mondo tradizionale.

Ad oggi, quando una coppia decide di convolare a nozze, le spesse, spesso vengono affrontate dalla coppia stessa, senza appoggiarsi alle proprie famiglie. Questo succede perchè ora si arriva al matrimonio solo nel momento in cui si è economicamente indipendenti e non si ha voglia di coinvolgere le proprie famiglie nelle spese.

Ecco che allora tutto viene diviso in parti uguali e si lascia ai genitori, esattamente come agli invitati, il compito di collaborare con i regali nella misura in cui questo gli è possibile. Ad oggi spesso non viene neanche stilata la classica lista nozze a cui poter fare riferimento per quello che riguarda i regali.

Nella maggior parte dei casi i fidanzati, futuri sposi, convivono già di diversi anni e hanno già tutto ciò di cui si ha bisogno. E allora niente regali? Si preferiscono le classiche buste con dono in regalo, altri invece lasciano le indicazioni per contribuire al viaggio di nozze.

In ogni caso si ricorda di non avere cadute di stile e non indicare IBAN o dati bancari nelle partecipazioni, si potranno fornire i dettagli del tutto nel momento in cui l’invitato conferma la sua presenza.