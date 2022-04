Maccarese, carcasse di auto ed elettrodomestici abbandonati: sequestrata maxi discarica abusiva

Fiumicino – Nuova operazione da parte della Polizia Locale di Fiumicino. Il reparto Polizia Ambientale, diretto dal Commissario Dott.ssa Tiziana Bruschi, ha infatti individuato, in località Maccarese, un terreno di circa 1500 mq, in prossimità di fondi coltivati, che era oggetto di deposito incontrollato di rifiuti.

“Nell’area – spiega la Comandante della Polizia locale Daniela Carola – era stato abbandonato materiale di ogni genere: da macchinari agricoli dismessi a carcasse di elettrodomestici, a sacchi pieni di rifiuti urbani. Gli agenti hanno provveduto a porre sotto sequestro l’intero terreno e a deferire all’Autorità Giudiziaria l’Azienda a cui era stato concesso in locazione. Gli uomini e le donne della Polizia Locale continueranno a monitorare il territorio al fine di individuare altre situazioni di degrado e reprimere tali comportamenti illeciti”.

