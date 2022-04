Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’inizio del mese di aprile sarà caratterizzato dalla continua discesa di correnti fredde provenienti dall’Artico e dirette verso il Mediterraneo centrale, dove andranno ad approfondire un vortice ciclonico che posizionerà i suoi minimi in prossimità dell’Italia nordoccidentale. Intorno al centro depressionario prenderà corpo un’articolata perturbazione che coinvolgerà buona parte d’Italia, in particolare il Nord e le regioni tirreniche, con maltempo, piogge e temporali anche forti e localmente accompagnati da grandine. Più riparate invece le regioni adriatiche e quelle ioniche. L’aria fredda che affluirà all’interno del vortice determinerà inoltre un abbassamento delle temperature e con esse anche del limite delle nevicate, prima sulle Alpi poi anche sull’Appennino, con fiocchi fino a quote collinari. L’approfondimento del mino di pressione innescherà una sostenuta ventilazione occidentale che sostituirà progressivamente lo Scirocco.

METEO VENERDI’ 01 APRILE. Instabile su buona parte delle regioni settentrionali, specie sulle zone a nord del Po, con piogge e rovesci anche temporaleschi che si intensificheranno soprattutto nel pomeriggio sulle alte pianure verso l’arco alpino, localmente accompagnati da grandinate verso le zone prealpine. Nevicate intermittenti sulle Alpi dai 700/1000m, in intensificazione nel pomeriggio-sera su quelle occidentali e in ulteriore calo in serata fino a quote di fondovalle. Fenomeni più sporadici a sud del Po con schiarite in Emilia. Instabilità diffusa anche sulle regioni tirreniche con piogge e temporali che tenderanno a concentrarsi su quelle centro-meridionali fino a sera, a tratti forti e accompagnati da grandinate sulla Calabria tirrenica e verso sera anche in Campania, tanto che non sono esclusi locali nubifragi. Contemporaneamente però si attenueranno le precipitazioni su Toscana e Lazio dove subentreranno parziali schiarite. Fenomeni più sporadici sul versante adriatico con schiarite, ad eccezione di Abruzzo e Puglia dove si avrà qualche piovasco nella prima parte della giornata. Neve sull’Appennino centro-settentrionale dai 1300m, in calo in serata fino a 700m. Spiccata variabilità in Sardegna con qualche rovescio sul versante occidentale e limite neve in calo sotto i 1000m a fine giornata. A tratti instabile in Sicilia con rovesci intermittenti sulle zone centro-settentrionali. Venti tesi occidentali con forte Maestrale in arrivo in Sardegna, da sud-sudest sull’Adriatico. Temperature in calo.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata a tratti instabile con possibilità di piogge sparse, locali acquazzoni/rovesci e locali temporali, complice l’approfondimento di un area di bassa pressione sul medio-alto Tirreno alimentata da correnti di matrice artica. Temperature in calo specie in quota, con nevicate tra 1300-1600m in calo entro tarda sera/notte sin verso i 900-1100m su Toscana, Umbria e Lazio. Venti in rinforzo dai quadranti Ovest-Sudovest, con raffiche forti o molto forti lungo le coste (>75 km/h). Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Persisteranno condizioni di tempo instabile o perturbato anche nei prossimi giorni, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione in approfondimento sul medio-alto Tirreno, alimentato da correnti artiche che affonderanno sul Centro-Nord della Penisola; pertanto sono previsti acquazzoni, rovesci e temporali sparsi, localmente instensi. Forti venti merisionali sulle coste. Giungerà aria più fredda nel corso del 2-3 aprile e contestualmente ad un calo termico, sarà accompagnata dal ritorno della neve in Appennino anche a quote collinari; in particolare il 2 aprile potrebbe determinare qualche fiocco di neve sin verso le quote di medio-alta collina anche ben lontano dalla Dorsale appenninica.

(Fonte: 3B Meteo)