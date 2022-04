Nemi, Bertucci si ricandida: “”Abbiamo tanti progetti per il territorio, completiamo l’opera”

Nemi – Eletto con il 67,8 % delle preferenze al suo secondo mandato, una dimostrazione di fiducia assoluta, ma anche un’enorme responsabilità verso la collettività. Il 2017 è stato l’anno della consacrazione per il primo cittadino di Nemi, Alberto Bertucci, alla guida di una lista civica. Ora si torna alle urne, e l’intenzione è quella di contribuire ancora alla crescita del territorio, dopo anni in cui Nemi ha dovuto fare i conti con la crisi dovuta al Covid, con l’impossibilità di mantenere le consuete tradizioni e gli appuntamenti che da sempre sono un volano importante per l’economia locale, combattere le difficoltà economiche delle famiglie.

Anni di sacrificio e sofferenze, ma adesso si può iniziare a guardare al futuro con un pizzico di serenità in più. E Alberto Bertucci ha scelto di restare in pista, per mettere la propria esperienza al servizio di una nuova rinascita… “Ho scelto di ricandidarmi – conferma – dopo aver ricevuto una forte spinta da tutta la mia coalizione, la quale mi ha rinnovato la piena fiducia per un nuovo mandato. Abbiamo tanto da fare ancora, sappiamo cosa fare e crediamo di avere gli strumenti e l’esperienza per essere utili alla collettività”.

Se guarda indietro ci sono dieci anni di lavoro svolto. Quali sono i punti di forza del lavoro svolto?

“Prima di tutto – sottolinea Bertucci – un pensiero va alla squadra che mi ha accompagnato. Da soli non si arriva a nessun risultato, dunque va sottolineato l’impegno profuso da parte di tutti i Consiglieri Comunali, che è stato notevole.

Sono tante, in verità, le attività delle quali andiamo fieri: dal rilancio turistico-culturale del Comune, che ha portato una grande ricaduta economica sul territorio, rendendo Nemi un gioiellino, all’avvio della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio, con un risultato straordinario di oltre il 75%.

Non va dimenticata la messa in sicurezza di strade e ponti con interventi di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico come l’apertura della nuova scuola in piazza Roma”.

Ora però, post pandemia, è necessario guardare al futuro con maggiore grinta. Quali prospettive per migliorare l’immagine, la vivibilità e l’economia di Nemi?

“Beh, intanto ci sono molti progetti che abbiamo messo in cantiere che andranno a migliorare la vita dei nostri cittadini: la prossima apertura del Centro Canoa Comunale, ad esempio, ma anche l’installazione di altre 3 nuove colonnine di ricarica auto elettrica, portando a 6 i punti di ricarica nel nostro comune.

A seguire abbiamo in programma la realizzazione dell’isola ecologica su via Nemorense, la realizzazione di una pista ciclabile, l’avvio dei lavori per la riapertura del nuovo ponte d’ingresso a Nemi, che realizzerà la città metropolitana di Roma capitale.

Poi c’è tutto il discorso riguardate l’economia locale, la valorizzazione dei prodotti tipici, l’enogastronomia, lo sviluppo della città come attrattiva turistica. Anche su questo – conclude Bertucci – sarà nostra cura lavorare, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie, degli imprenditori locali”.

(Il Faro online)