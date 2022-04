Sanità, via libera alla nomina di Francesco Vaia a Direttore Generale dello Spallanzani

“Nel corso della seduta della commissione regionale sanità, tenutasi ieri 31 marzo 2021, è stato dato il via libera alla nomina di Francesco Vaia, a Direttore Generale dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani“. Come Forza Italia abbiamo convintamente espresso voto favorevole in considerazione dell’alta professionalità e competenza dimostrata dal dott. Vaia nel corso dell’esercizio della sua professione, in generale, e nel corso della pandemia in particolare”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone.

“In questi due anni – spiega il Capogruppo – lo Spallanzani, grazie all’egregio impegno, sacrificio e lavoro svolto da tutto il personale, tra cui anche dal Dott. Vaia in qualità di direttore sanitario, è riuscito a ritagliarsi un ruolo primario sullo scenario nazionale ed internazionale proprio nella battaglia al virus e alla gestione dell’emergenza. Il merito e l’impegno crediamo debbano essere riconosciuti al di là di facili polemiche e venti di bufera che spesso artatamente vengono alimentati. A Francesco Vaia i nostri migliori auguri di buon lavoro certi che saprà proseguire sul tracciato virtuoso definito aggiungendo nuovo ed ulteriore lustro alla sanità della nostra regione”.

