Proseguono i lavori per gli interventi di sostituzione dello spartitraffico centrale sulla strada statale 148 “Pontina”.

Sono state eliminate le vecchie barriere comprese nel tratto tra il chilometro 17,670 (Castel di Decima – Castel Porziano) ed il 14,055 (Tor de cenci – Spinaceto sud) e nei prossimi giorni verranno installate le nuove barriere in calcestruzzo di ultima generazione, progettate e brevettate da Anas, denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas).

I lavori di sostituzione dello spartitraffico centrale riguardano complessivamente il tratto compreso tra il chilometro 10,550 (Viale dell’Oceano Pacifico) e il chilometro 24 (Castel Romano), per un investimento di oltre 5 milioni di euro. L’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.

Il completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro la fine di maggio garantendo la piena transitabilità delle carreggiate già per il ponte del 2 giugno. Per svolgere i lavori in sicurezza sono chiuse le corsie di sorpasso, in entrambi i sensi di marcia, in orario notturno e diurno.

(Il Faro online)