Sport alle scuole dell’infanzia di Pomezia, il Sindaco: “Attività fisica e divertimento per i nostri bambini”

Pomezia – Grande successo per il progetto Sport delle scuole dell’infanzia comunali che ha coinvolto 456 studenti dei quattro plessi. Giornate dedicate all’atletica, al rugby e al tennis che hanno restituito ai bambini la gioia di spostarsi dalle aule scolastiche, coniugando attività fisica e divertimento. Alcune classi hanno ricevuto la visita del Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, gli Assessori Miriam Delvecchio e Giuseppe Raspa e il Consigliere comunale Stefano Maggio.

“Abbiamo avuto riscontri positivi da parte di tutti, docenti e famiglie – ha detto l’Assessora Miriam Delvecchio – Siamo felici di vedere i nostri piccoli studenti divertirsi, provare nuovi sport, mettersi in gioco, correre all’aria aperta dopo due anni così complicati. Proseguiremo con questo progetto anche nei prossimi anni”.

“Attività fisica e divertimento sono gli ingredienti perfetti dello sport dedicato ai bambini – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – In questo anno scolastico abbiamo voluto fortemente avviare questo progetto e quello degli orti didattici, perché vogliamo investire sempre di più sulla qualità dell’attività educativa nelle nostre scuole dell’infanzia. Il sorriso dei bambini è il riconoscimento più grande. Ringraziamo A.S.D. Atletica Pomezia, A.S.D. Gladiatore Pomezia Rugby e A.S.D. Spring Club Garden Village per la loro collaborazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link