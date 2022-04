Tartare di manzo: una ricetta della chef Stefano Libardoni

Stefano Libardoni si definisce uno Chef estroverso, eclettico ed innovativo ma senza dimenticare le origini della sua terra e della cucina mediterranea. Vanta un’esperienza ventennale nel settore ristorativo e alberghiero di Lusso. Ha lavorato all’interno di oltre 25 strutture, apprendendo le migliori tecniche per la sua professione, facendo sacrifici e frequentando numerosi corsi come Tapas e Finger food, Cake Design 1 e 2 livello, dolci rivisitati, cioccolato, piatti della banchettistica, sculture di burro e ghiaccio, vegetali, ecc… Qui vi proponiamo una delle sue gustose ricette: la Tartare di manzo.

La ricetta: Tartare di manzo

Ingredienti (per 2 persone)

300 gr filetto di manzo

sale e pepe

scorza grattugiata di 1 limone

mezzo cucchiaino senape

succo di limone

Preparazione

Tagliate il filetto prima a strisce e poi a cubetti in modo da facilitarvi i passaggi successivi.

Macinate finemente la carne con un coltello particolarmente tagliente e preparate gli ingredienti che serviranno a condire la carne. Tritate finemente il cipollotto fresco e i capperi

Aggiungete alla carne, i capperi e il cipollotto . Unite un cucchiaio di senape, l’olio, la scorza di limone e un pizzico di sale. Mescolate bene in modo che gli ingredienti si amalgamino perfettamente.

Servite la tartare di manzo aggiungendo, se lo desiderate, due cucchiai di succo di limone poco prima di servire in tavola.

