Guerra in Ucraina, Kiev passa al contrattacco: bombardato deposito di petrolio in Russia

Kiev – L’Ucraina passa al contrattacco: il governatore russo di Belgorod ha infatti accusato le forze ucraine di aver attaccato un deposito di petrolio. Vyacheslav Gladkov ha detto sul suo canale Telegram che un raid aereo condotto da due elicotteri ucraini ha colpito il deposito, provocando un incendio. Belgorod si trova appena a nord del confine con l’Ucraina.

Otto serbatoi di petrolio sarebbero in fiamme dopo il raid aereo. Lo riferisce la Tass, che cita una fonte del ministero per le Emergenze, secondo cui al lavoro per li spegnimento degli incendi sarebbero impegnati in questi momento 170 uomini e 50 mezzi. Lo staff al deposito di carburante è stato evacuato e non si registrano vittime, ha spiegato Rosneft, la società che gestisce la struttura.

Zelensky rimuove due generali “traditori”

Sono “traditori”. Con questa accusa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso due generali, secondo quanto da lui stesso annunciato la scorsa notte. “Oggi è stata presa un’altra decisione riguardante gli anti eroi – ha detto -. Adesso non ho tempo di trattare con tutti questi traditori, ma gradualmente saranno puniti”. I generali degradati sono l’ex capo del dipartimento principale del servizio di sicurezza interno (Sbu), Naumov Andriy Olehovych, e l’ex capo del servizio di sicurezza nella regione di Kherson, Serhiy Oleksandrovych. “Questi militari che non hanno deciso dov’è la loro madrepatria – ha denunciato ancora il presidente -, che hanno violato il giuramento di fedeltà al popolo ucraino per la protezione dello Stato, della sua libertà e indipendenza, verranno inevitabilmente privati del loro grado militare”.

L’Ucraina, aggiunge Zelensky, assiste ad un “ammasso di forze russe per nuovi attacchi nel Donbass e ci stiamo preparando per questo”. Il presidente ucraino assicura che gli ucraini “non cederanno niente e combatteremo per ogni centimetro del nostro territorio, per ogni cittadino”. I movimenti delle truppe russe che si allontano da Kiev e Chernihiv non sono dovuti al ritiro ma sono “una conseguenza del lavoro dei nostri difensori”, ha rivendicato.

La “Russia non si sta ritirando ma riposizionando”

Le truppe della Russia “non si stanno ritirando dall’Ucraina, ma riposizionando”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. “Secondo la nostra intelligence – ha affermato – le unità russe non si stanno ritirando, ma riposizionando. La Russia sta cercando di raggrupparsi, rifornirsi e rafforzare la sua offensiva nella regione del Donbass”. Allo stesso tempo, secondo Stoltenberg, “la Russia mantiene la sua pressione su Kiev e altre città. Dunque possiamo aspettarci altre azioni offensive, che porteranno anche più sofferenza”.

“Quello che vediamo è che la Russia continua a perseguire un risultato militare nel conflitto in Ucraina: finora non abbiamo visto alcun reale cambiamento negli obiettivi principali della Russia, quindi dobbiamo continuare a sostenere Kiev”. “Dobbiamo continuare a fornire armi all’Ucraina finché sarà necessario – continua – è estremamente importante, stanno combattendo una guerra per la democrazia”.

Stoltenberg sottolinea poi che è “sbagliato” dividere la difesa del versante est della Nato da quello che l’Alleanza fa nell’Atlantico, dato che le attività nel quadrante ovest contano anche per la difesa del fianco orientale. “Siamo tutti insieme, siamo un’alleanza sola”. Inoltre, la Russia “ha aumentato la sua presenza nel sud: lo vediamo in Libia, in Siria e altrove. Abbiamo aumentato la nostra presenza a est, ma dobbiamo avere un approccio a 360 gradi, per affrontare le sfide da ogni direzione”.

Rispondendo ad una domanda in conferenza stampa, il segretario della Nato ha poi ricordato che “tutti gli alleati hanno concordato, nel summit della Nato la settimana scorsa, di rispettare gli impegni presi nel 2014, di aumentare le spese per la difesa e le linee guida sul 2%. Mi compiaccio di qualsiasi accordo in Italia su ulteriori aumenti della spesa militare: tutti gli alleati hanno aumentato la spesa nella difesa e naturalmente l’Italia fa la differenza, dato che ha un’economia grande e forte”. “Quindi naturalmente – continua – qualsiasi aumento della spesa in Italia ha un impatto sulla spesa totale nella difesa da parte della Nato. Ma penso, senza scendere nei dettagli del compromesso che viene negoziato in Italia, che quello che vediamo in Italia e nell’Alleanza è un nuovo senso di urgenza, che dimostra un’accresciuta comprensione della necessità di investire nella nostra sicurezza”.

“Gli alleati Nato – ricorda – hanno concordato nel 2014 di aumentare le spese nella difesa, dopo l’annessione illegale della Crimea da parte della Russia e l’aggressione militare contro Kiev otto anni fa. Sapevamo che dovevamo investire di più prima dell’invasione dell’Ucraina di quest’anno, ma naturalmente l’attacco di qualche settimana fa ha sottolineato ulteriormente la necessità di investire ulteriormente nella difesa. Mi compiaccio – conclude – dell’aumento delle spese per la difesa, un alleato molto apprezzato e fedele”. (fonte Adnkronos)