Ardea, al via i lavori per la prima Isola Ecologica Comunale 

Ardea – “Sono partiti i lavori di realizzazione della prima Isola Ecologica Comunale che Ardea attende da decenni. Un punto fondamentale del programma di questa Amministrazione. Un investimento di circa 1 milione di euro recuperati grazie al risanamento delle casse comunali, che contribuirà finalmente ad uscire dal degrado di decenni e migliorare decoro e la pulizia del nostro territorio”. Lo rende noto in una nota stampa il Comune di Ardea.

“Un importante passo – si legge nella nota – nel percorso virtuoso che, associato a quanto intrapreso con la collaborazione di Igiene Urbana Evolution con la finalizzazione di una serie di iniziative per il decoro di Ardea, porterà a fornire un servizio consono alle esigenze della nostra Città. Tra le varie iniziative, per citarne alcune, il posizionamento dei contenitori per la raccolta dei medicinali, degli olii e delle batterie esauste, della raccolta delle deiezioni animali nei parchi e, ultimamente, i distributori dei sacchetti per la raccolta differenziata.

Un lavoro che ad oggi ci ha permesso di migliorare la raccolta differenziata facendola salire di oltre il 20% portandola all’attuale 64% (febbraio 2022).

“Un importante risultato, frutto del lavoro di squadra, – commenta Lucio Zito – per il quale vanno ringraziati il Sindaco, la Giunta e tutta la maggioranza. Voglio altresì ringraziare il Partito Democratico per il supporto garantito e con il quale stiamo costruendo un più ampio progetto politico per il futuro della Città”.

