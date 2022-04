Da La Valletta a Gozo in catamarano: benedizione papale dal mare per Malta

dall’inviato a Malta – Benedizione papale acquatica per gli abitanti dell’isola di Malta. Il Pontefice, infatti, imbarcatosi sul catamarano “Maria Dolores” per raggiungere l’isola di Gozo, dove al Santuario di Ta’ Pinu è in programma la seconda tappa del suo Viaggio Apostolico a Malta (leggi qui), saluta e benedice i tanti maltesi che affollano le spiagge e le strade che costeggiano l’isola e il porto de La Valletta. Al passaggio dell’imbarcazione, con in cima la bandiera del Vaticano, le campane delle chiese che si affacciano sul Mediterraneo suonano a festa mentre, dalle antiche mura, soldati sparano colpi di cannone a salve. Anche le navi salutano, suonando le sirene, il Pontefice che ricambia con sorrisi e alzate di mano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte