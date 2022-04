Gaeta, aprono i cantieri sulla Flacca per mettere in sicurezza l’incrocio con via degli Eucalipti

Gaeta – Partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra via Eucalipti e via Flacca – via Maresca. Un tratto di strada molto trafficato dove negli anni passati si sono registrati diversi incidenti anche mortali che hanno coinvolto mezzi e persone.

“Un’intersezione rialzata lunga 40 metri lineari – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – con la quale mettiamo in sicurezza un tratto molto trafficato dove si interseca via Eucalipti, strada che attraversa il quartiere residenziale della città, con via Flacca/Maresca ad alta percorrenza. L’attraversamento pedonale rialzato persegue il duplice obiettivo di favorire il passaggio dei pedoni e di ridurre la velocità dei veicoli in transito. Andando a ridurre la velocità dei mezzi, grazie alla sopraelevazione in corrispondenza dell’attraversamento, andiamo a ridurre potenziali situazioni di pericolo che vedono coinvolti anche i passanti. Purtroppo in questi anni, in quel tratto, si sono registrati diversi incidenti stradali con investimenti mortali anche in prossimità delle strisce pedonali. Andiamo quindi a realizzare un importante intervento di messa in sicurezza dell’incrocio e dell’area”.

Nel frattempo, per consentire i lavori è stata emessa l’ordinanza n. 99 del 31 marzo 2022 con la quale si istituisce il senso unico alternato, regolamentato da un impianto semaforico temporaneo dalle ore 7 di giovedì 7 aprile alle 24 di sabato 9 aprile. Istituito inoltre il divieto di transito su via Flacca – via Maresca per i veicoli provenienti da via degli Eucalipti dalle ore 7 di giovedì 7 alle 24 di sabato 9 aprile.

Istituito come percorso alternativo per il transito corso via Flacca – via Maresca i seguenti percorsi:

· Via dei Frassini – via Garibaldi direzione Napoli;

· Via dei Frassini – via del Colle direzione Roma.

Istituito un percorso alternativo per il transito verso il centro città via Cuostile – viale Africa.

“L’attraversamento pedonale rialzato – prosegue il primo cittadino – consiste in una sopraelevazione della carreggiata con rampe di raccordo, realizzata sia per dare continuità ai marciapiedi in una parte della strada compresa tra due intersezioni, sia per interrompere la continuità di lunghi rettifili, in modo da moderare la velocità dei veicoli a motore. In questo modo – conclude Mitrano – andiamo a potenziare la sicurezza dei veicoli e soprattutto dei pedoni. Interveniamo in un tratto urbano della nostra città, uno snodo nevralgico a ridosso del centro abitato, scuole ed attività commerciali”.

La ditta esecutrice provvederà alla delimitazione dell’area oggetto dei lavori conformemente e, a tutela dei luoghi con l’apposizione della segnaletica definitiva, a regolamentare e garantire in sicurezza il transito dei mezzi di soccorso e veicolare, qualora fosse necessario una modifica momentanea della circolazione; conseguentemente di adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso perdonale consentiti secondo quanto previsto dal C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d’Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi lavoro.

