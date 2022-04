Infernetto, auto finisce in un canale: la foto fa il giro del web

Ostia – Un’auto finisce in un canale. E’ successo all’Infernetto dove, per cause ancora da chiarire, l’auto è stata ritrovata in un canale, presumibilmente il Canale della Lingua, che si trova sull’omonima via.

L’accaduto è stato immortalato in una foto pubblicata sul profilo Instagram di Welcome to Favelas, venerdì pomeriggio: immagine che sta facendo il giro del web. Non è chiara la dinamica dell’accaduto, ma nessun sarebbe rimasto ferito.

(Foto – Instagram @welcometofavelas_4k)

