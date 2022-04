Lucio Zito si candida a sindaco di Ardea

Ardea – Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Ardea Futura hanno scelto il loro candidato Sindaco: sarà Lucio Zito. Le tre forze politiche unite hanno raggiunto un’intesa sulla candidatura a Sindaco dell’attuale presidente del consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative.

“L’intento delle nostre forze politiche è quello di promuovere una coalizione aperta – si legge in una nota congiunta – a quelle realtà politiche e civiche disposte a condividere con noi una visione della città più inclusiva, più sostenibile, equa e giusta nell’interesse dei cittadini e della nostra comunità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui.