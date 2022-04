Marcia a squadre, a Podebrady l’Italia maschile conquista l’oro

Podebrady – Una vittoria a squadre per l’Italia con la formazione assoluta maschile e il terzo posto femminile a Podebrady, nell’incontro internazionale di marcia in Repubblica Ceca, mentre i due team under 20 chiudono al secondo posto.

Tra gli azzurri, che superano Slovacchia e Francia, il migliore al traguardo è Andrea Agrusti, quindicesimo nella 20 chilometri in 1h21:35. Si mette in luce all’esordio stagionale il sardo delle Fiamme Gialle che toglie un minuto e mezzo al personale con una bella prova di efficienza, in vista dei prossimi impegni sulla distanza più lunga della 35 chilometri. E può sorridere sulle stesse strade della Boemia dove l’anno scorso era stato terzo nella 50 km degli Europei a squadre, in quel caso con 3h49:52 per guadagnarsi il pass olimpico. Subito dietro si piazzano Matteo Giupponi, al sedicesimo posto (1h21:51) dopo aver viaggiato insieme ai battistrada nella fase iniziale, e Gianluca Picchiottino che manca di appena tre secondi il primato stagionale con 1h22:11 in diciassettesima posizione, poi Francesco Fortunato ventunesimo con 1h22:57. In gara a titolo individuale Teodorico Caporaso, 25esimo in 1h23:15. Trionfa il brasiliano Caio Bonfim (1h18:54) che prende il largo negli ultimi cinque chilometri sullo svedese bronzo iridato Perseus Karlstrom (1h19:42) e sull’irlandese David Kenny (1h19:44), vicecampione europeo under 23 nella passata stagione.

Nella 20 km delle donne, finisce ai piedi del podio Valentina Trapletti. L’azzurra è quarta in 1h30:49 a meno di un minuto dal suo miglior risultato in carriera. Con un allungo a un paio di chilometri dall’arrivo la milanese riesce a staccare le altre atlete nel gruppo delle inseguitrici, al termine di una gara portata avanti con regolarità nonostante il freddo che caratterizza la giornata, con circa tre gradi sul termometro. Esulta la portacolori dell’Esercito, che vanta un personale di 1h29:57 ottenuto nel 2018 e poi avvicinato due volte nella scorsa stagione, per una prestazione convincente a conferma della sua crescita di forma verso i grandi eventi dell’estate.

Davanti si invola la messicana Valeria Ortuno (1h29:25 il crono della vincitrice) dopo il ritiro della connazionale Alegna Gonzalez per un problema fisico al dodicesimo chilometro quando viene squalificata dai giudici la spagnola Maria Perez, campionessa europea in carica. Per il secondo posto la tedesca Saskia Feige (1h29:57) sorpassa in volata l’ecuadoriana Johana Ordonez (1h29:58), invece l’azzurra si lascia alle spalle le ceche Eliska Martinkova (1h30:53) e Tereza Durdiakova (1h31:09). Completa il risultato del team italiano la ventenne matricola bolognese Simona Bertini che si migliora di tre minuti abbondanti, 26esima in 1h38:36. Ma c’è un progresso anche per la bergamasca Beatrice Foresti (27esima con un netto passo avanti in 1h39:42), in gara con la formazione regionale della Lombardia, e per l’altra emiliana debuttante in Nazionale assoluta Anna Ferrari, trentesima in 1h40:38. Nella classifica a squadre terza posizione delle azzurre, precedute da Repubblica Ceca e Francia.

Si comportano bene gli under 20 che conquistano il secondo posto a squadre in entrambe le classifiche, tutti con il record personale nei 10 km su strada. Al maschile quinto Emiliano Brigante (43:27), nono il 15enne Giuseppe Disabato (44:22) e quattordicesimo Salvatore Manera (45:36). Tra le juniores in evidenza Alexandrina Mihai (quarta in 46:58), Giada Traina (quinta con 46:59) e Vittoria Di Dato (sesta in 47:50), presenti a livello individuale, mentre per la formazione azzurra ottava l’allieva Giulia Gabriele (48:29) e undicesima Anita Laiolo (48:50). Doppietta individuale del Messico con Angel Vazquez Montes (42:16) e Karla Ximena Serrano (45:21), in cima al podio le formazioni juniores di Repubblica Ceca (uomini) e Francia (donne). (fidal.it)(foto@fidal.it)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport