Matteo Berrettini: incerta la partecipazione a Montecarlo

E’ incerto il ritorno in campo per Matteo Berrettini. Dopo l’operazione alla mano destra, per il cui infortunio aveva dovuto dire addio all’Open di Miami, l’azzurro toglierà il gesso solo tra una settimana.

Salterà probabilmente il torneo di Montecarlo che prenderà il via il 10 aprile. Il responsabile del Progetto Over 18 della Federtennis dichiara: “Matteo farà una visita a Barcellona e sapremo l’esito”. Umberto Rianna lo dice come riporta La Gazzetta dello Sport.

(foto@Federtennis/Facebook)

