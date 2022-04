Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un minimo depressionario alimentato da fredde correnti artiche rimarrà posizionato sulle regioni centro-settentrionali nel corso del weekend e piloterà un impulso di instabilità che coinvolgerà parte delle regioni settentrionali e quelle tirreniche. Sabato sarà la giornata più perturbata sulle zone coinvolte, con piogge, temporali anche di forte intensità e nevicate a quote basse, a causa del continuo afflusso di aria fredda dalle latitudini settentrionali. Domenica la circolazione di bassa pressione inizierà a perdere energia, ma sarà ancora in grado di provocare ancora un po’ di pioggia al Centro-Sud e al Nordovest, con neve a quote basse per il periodo. La presenza del minimo depressionario sarà causa inoltre di una forte ventilazione occidentale, soprattutto sabato sulle zone ad ovest della Penisola.

METEO SABATO 02 APRILE. Al Nord piogge e rovesci si concentreranno prevalentemente sull’alta Val Padana a ridosso delle Alpi e sul Piemonte, con neve dai 700/900m ma a quote inferiori al Nordovest, anche fino a 400/500m al mattino sul Piemonte occidentale, dove però entro la serata compariranno parziali schiarite. Qualche rovescio anche sull’Appennino Emiliano, specie dal pomeriggio, in locale sconfinamento alle adiacenti zone di pianura, con quota neve sui 700m. Maggiori aperture sulla Val Padana centrale e sulle Alpi confinali. Instabilità diffusa sulle regioni tirreniche con piogge e temporali che si intensificheranno dal pomeriggio, anche temporaleschi e accompagnati da locali grandinate o neve tonda, più intensi tra Lazio e Calabria tirrenica, con possibili nubifragi. Neve sull’Appennino dai 600/800m, a quote inferiori sul settore centrale durante i fenomeni più intensi, anche fino a 300/400m su Toscana, Lazio, Umbria, Campania con fiocchi possibili sui Castelli Romani. Asciutto con schiarite sul versante adriatico, salvo qualche pioggia in sconfinamento alle Marche verso sera. Instabile anche in Sardegna con rovesci più frequenti sulle zone centro-occidentali e con neve già dai 500/600m. Qualche pioggia sul nord della Sicilia e solo in serata sulla Calabria ionica, dove il resto della giornata sarà caratterizzato da schiarite. Venti forti di Maestrale in Sardegna con raffiche fino a 100km/h e mareggiate sulle coste occidentali dell’isola; venti forti da ovest-sudovest sul Tirreno fino a 80-90km/h e mareggiate sulle coste peninsulari centro-meridionali come su quelle occidentali della Sicilia, tesi da ovest-sudovest su Ionio e Adriatico. Temperature in netta diminuzione.

METEO DOMENICA 03 APRILE. Ancora spiccata variabilità su Lombardia e Nordovest con qualche piovasco o debole nevicata in Piemonte a quote collinari, maggiori schiarite sul resto del Nord e clima più asciutto salvo addensamenti su alte pianure e Prealpi centro-orientali. Ampie schiarite su Sardegna e regioni centrali salvo residue piogge al mattino sulle Marche, in giornata instabilità in aumento su Toscana, Umbria e interne abruzzesi con alcuni rovesci, localmente in serata fin sulla costa laziale. Debole neve sull’Appennino centrale dai 700/1000m. Al Sud rovesci e temporali residui al mattino su Campania e Calabria tirrenica, schiarite anche ampie sul resto del Meridione. Nel corso della giornata si attenuano i fenomeni sul basso Tirreno ma qualche pioggia si estenderà alle restanti regioni peninsulari con fiocchi di neve sull’Appennino dai 1000m. Ventilazione moderata o tesa da ovest-nordovest. Temperature stabili.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Entra aria più fredda dalla Valle del Rodano. Condizioni atmosferiche instabili o perturbate con piogge, rovesci e locali temporali a ripetizione su Toscana, Umbria e Lazio, specie su queste ultime due regioni. Diffuso calo termico ad iniziare da colline e montagne con quota neve in calo sino in collina lungo la Dorsale appenninica; locali deboli nevicate con temperature positive fin verso le quote di media o medio-alta collina anche altrove. Possibili diffusi episodi di Graupel. Temperature in netto calo, su valori al di sotto delle medie del periodo. Venti sino a moderati meridionali, deboli orientali nottetempo. Mare agitato. Evoluzione da confermare.

DOMENICA: il Centro Italia continua a essere interessato da una circolazione fredda che apporterà ancora instabilità tra pomeriggio e sera sulla Toscana. Tempo in prevalenza buono su Umbria e Lazio con solo un po’ di variabilità diurna, discreta anche la mattina in Toscana. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, con locali gelati sulle vallate interne, massime in rialzo. Venti deboli sulle zone interne, fino a moderati di scirocco in prossimità delle coste tirreniche. Mari mossi.

Commento del previsore Lazio

Persisteranno condizioni di tempo instabile o perturbato anche nei prossimi giorni, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione in approfondimento sul medio-alto Tirreno, alimentato da correnti artiche che affonderanno sul Centro-Nord della Penisola; pertanto sono previsti acquazzoni, rovesci e temporali sparsi, localmente instensi, specie nell’entroterra. Forti e rafficati venti meridionali sulle coste. Giungerà aria più fredda dalla Valle del Rodano nel corso del 2-3 aprile e, contestualmente ad un calo termico, sarà accompagnata dal ritorno della neve in Appennino anche a quote collinari; in particolare il 2 aprile potrebbero determinarsi condizioni favorevoli per qualche fiocco di neve sin verso le quote di media o medio-alta collina anche ben lontano dalla Dorsale appenninica.

(Fonte: 3B Meteo)