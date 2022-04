Roma, violano le norme anti-Covid: chiusi due locali

Roma – Anche questo week end ha visto impegnate le Forze dell’Ordine in zona San Lorenzo. Sono stati predisposti servizi straordinari, con l’obiettivo di contenere e regolare la movida presente, reprimere reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e controllare gli esercizi commerciali dediti alla somministrazione e vendita di alcolici.

Qui gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato hanno identificato 197 persone e controllato 18 locali. Per un locale è scattata la chiusura per 5 giorni ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. e per un altro la chiusura per 4 giorni per inosservanza della normativa anti-Covid; 1 locale è stato sanzionato per inottemperanza al divieto di vendita di sostanze alcoliche da asporto dopo le ore 23.

Infine 2 ragazzi sono stati arrestati, in 2 diverse circostanze, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati sequestrati circa 2 chili di droga tra hashish e cocaina; 2 ragazzi sono stati denunciati per inottemperanza al DACUR( divieto di accesso alle aree urbane) ed un terzo per inottemperanza al foglio di via obbligatorio con contestuale divieto di ritorno nel comune di Roma.

Gli arresti sono stati entrambi convalidati dall’Autorità Giudiziaria. La chiusura dei minimarket è stata assicurata alle 22 e la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le 23 è stata efficacemente contrastata; alle 2.30 personale dell’Ama ha pulito le strada con i mezzi dotati di getto d’acqua a pressione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

