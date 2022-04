Papa Francesco andrà a Kiev? Il Pontefice: “Sì, è sul tavolo”

Città del Vaticano – “Santità, sta prendendo in considerazione l’invito per andare a Kiev?” “Sì, è sul tavolo”. Nel breve colloquio con i giornalisti che accompagnano il Pontefice nel volo papale verso Malta (leggi qui), Papa Francesco rompe il silenzio e annuncia l’intenzione di andare a Kiev.

In aggiornamento…

