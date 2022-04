Discoteca irregolare, sequestrato un locale a Ladispoli e denunciato il proprietario

Ladispoli – Weekend di controlli della Polizia di Stato anche nel territorio di Ladispoli. Gli agenti del commissariato di zona, venerdì sera, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lazio e agli operatori della Divisione Polizia Amministrativa, hanno svolto un servizio di “Alto Impatto”, nel corso del quale hanno controllato 5 esercizi pubblici e ne hanno sanzionati due per violazione della normativa anti Covid.

Un altro noto locale, oggetto di precedenti numerosi controlli ed interventi sia da parte della Polizia che dei Carabinieri, è stato sanzionato perché trasformato abusivamente in una discoteca, lo stesso è stato poi sottoposto a sequestro preventivo per gravi mancanze dei requisiti di sicurezza: uscita di sicurezza non correttamente segnalata e chiusa, deposito non autorizzato di bombole a gas ed estintori con verifica scaduta.

Il titolare è stato sanzionato amministrativamente poiché dipendenti ed avventori erano privi di mascherina e non distanziati ed anche per la mancanza delle prescritte autorizzazioni come locale da ballo. Lo stesso, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Durante lo svolgimento del servizio sono state controllate 158 persone, 31 veicoli ed è stata contestata una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 75 L 309/90(stupefacenti).

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

