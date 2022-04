Fiumicino, il 4 aprile un’assemblea pubblica sul bilancio di previsione: i dettagli

Fiumicino – “Il bilancio di previsione approvato dal Comune di Fiumicino, su cui il Partito democratico ha lavorato attentamente insieme a Sindaco e Giunta, è uno strumento fondamentale per l’azione di rinnovamento che questa Amministrazione sta portando avanti da quasi dieci anni a questa parte”. Lo dichiara il segretario del Partito democratico di Fiumicino Giampaolo Nardozi.

“Lunedì 4 aprile alle ore 17 ne discuteremo insieme al sindaco Montino, al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, alla consigliera regionale Michela Califano, alla Presidente del Consiglio Alessandra Vona e al capogruppo del Pd in Consiglio comunale Stefano Calcaterra in un’assemblea pubblica presso il Best Western Hotel in via Portuense 2465 a Fiumicino”.

“Durante l’incontro – aggiunge – saranno illustrati gli interventi in programma, la qualificazione dei servizi offerti alla cittadinanza, gli investimenti futuri per la crescita economica, sociale e culturale della nostra Città. Un appuntamento da non perdere per chi ha a cuore il destino di Fiumicino”.

