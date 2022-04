GT World Challenge, Rossi: “Mi sono divertito. Peccato per l’errore al cambio..”

Imola - Diciassettesimo posto per Valentino Rossi al debutto nella GT World Challenge a Imola. Il Dott. Rossi oggi pilota di una quattro ruote dell’Audi nel campionato mondiale di endurance, dopo essere stato il dio della MotoGp, ha lottato in pista aprendo la fase di una nuova carriera, che sembra avere nuovi sogni da avverare.

Dimostra buona confidenza a bordo dell’Audi del Team WRT. Commette tuttavia un errore durante l’ultimo cambio pilota che incide evidentemente in modo negativo verso il risultato finale. Era tredicesimo l’ex pilota della Yamaha, prima di questo intoppo. Vincono i suoi compagni di squadra e campioni in carica Weerts, van der Linde e Vanthoor: “Ho fatto dei buoni giri – ha detto Valentino al termine della gara, come riporta Eurosport - cos'è successo ai box? Tanta confusione, diverse macchine e ho perso l'avviso. Serve esperienza, è stato un po' uno sbaglio da rookie. Molta confusione ma si può imparare tanto e mi sono divertito".

(foto@ValentinoRossi-Twitter)

