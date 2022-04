Interruzione di energia elettrica a Ventotene: il 5 aprile l’isola resterà al buio

Ventotene – Impianti di produzione e rete elettrica sempre più efficienti e digitalizzati a Ventotene. I lavori di ammodernamento sono terminati e per consentire le necessarie attività di collaudo, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, ha programmato per martedì prossimo, 5 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 un‘interruzione della fornitura di energia elettrica che interesserà l’intera isola.

La società raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify, il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione comunicazioni e avvisi tramite sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco.

È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

