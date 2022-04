Lutto nel calcio lidense: è morto Giovanni Tiberi

Ostia – La notizia è arrivata nel pomeriggio e ha scosso l’ambiente calcistico del Lazio e del X Municipio. Giovanni Tiberi, ex apprezzato calciatore che aveva militato in numerose squadre e in tutta Italia e cittadino di Ostia, è scomparso questa mattina.

Aveva giocato in Serie A, in Serie B e anche in Lega Pro. Aveva vestito la maglia della Viterbese, del Latina e dell’Aprilia. Aveva segnato numerosi gol in carriera e lo aveva fatto anche con la maglia della Ternana per tre stagioni.

Era un noto ristoratore e gestiva un bar di Ostia. Si stringono al dolore dei famigliari tifosi e conoscenti che in queste ore stanno postando sui social pensieri e ricordi.

Di seguito i post su Facebook di società sportive e squadre di calcio in ricordo di Tiberi

Ostiamare Lido Calcio Srl :”La Società Ostiamare vuole ricordare Giovanni Tiberi, scomparso questa mattina prematuramente. Lidense, nel suo importante passato da calciatore aveva indossato la maglia biancoviola. Ci stringiamo a tutti i suoi cari in un saluto di cordoglio. Tutta l’Ostiamare è vicina alla famiglia”.

L’infernetto Calcio: “Oggi ci ha lasciato all’improvviso Giovanni Tiberi. Ha fatto parte della famiglia gialloblu come responsabile della Scuola Calcio, trasmettendo ai nostri piccoli atleti l’amore per il calcio. Un professionista del pallone, un amico appassionato. Il Presidente Matteo D’Avello e tutta la Asd Infernetto Calcio si stringono alla moglie e ai figli in questo momento di grande dolore. Sarai sempre nei nostri cuori. Ciao Giovanni”.

Honey Football Friends: “La famiglia HONEY Football Friends, la proprietà, lo staff, la dirigenza tutta si stringono, con cordoglio ed infinita tristezza, alla famiglia Tiberi per la perdita di Giovanni ex calciatore professionista ed atleta conosciutissimo nel nostro territorio. Nel ricordo di Giovanni esterniamo alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari le nostre più sentite condoglianze. Giovanni mancherà tanto a tutto il nostro mondo. Che la terra ti sia lieve”.

Ultras Fano: “Gli Ultras Fano sono addolorati per il grave lutto che vi ha colpiti, partecipiamo sentitamente al vostro dolore per la perdita di Giovanni Tiberi, riposa in pace campione”.

CVN CasalBernocchi: “Il cvn Casal Bernocchi si stringe con cordoglio ed infinita tristezza, alla famiglia Tiberi per la perdita di Giovanni ex calciatore professionista ed atleta conosciutissimo nel nostro territorio. Nel ricordo di Giovanni esterniamo alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari le nostre più sentite condoglianze. Giovanni mancherà tanto a tutto il nostro mondo”.

ASD Alitalia Calcio Ezio Sella Academy: “La Società tutta si stringe attorno alla moglie, ai figli e alla famiglia di Giovanni Tiberi scomparso questa mattina a causa di un malore improvviso. Giovanni ha fatto parte della nostra famiglia diversi anni come Istruttore della Scuola Calcio. Un tecnico e soprattutto una persona apprezzata da tutti. Ciao Giovanni, ci mancherai”.

(foto@ternanatime.com)

