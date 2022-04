Udc di Ardea, il movimento di Policarpo Volante alle elezioni amministrative 2022

Ardea – Il Movimento centrista guidato da Policarpo Volante scende in campo per le elezioni amministrative di Ardea. L’Udc di Ardea, infatti, starebbe ultimando le liste dei candidati al consiglio comunale in occasione delle prossime elezioni, in programma il prossimo 12 giugno.

Come riportato in una nota del Movimento, l’Udc “continua a registrate una crescita esponenziale di adesioni e consensi sul territorio ed è pronto nella selezione dei profili competenti e qualificati utili a fornire un contributo fattivo e prezioso al rilancio della città nel 2022”.

“Un lavoro fatto con esperienza – si legge nella nota -, passione ed entusiasmo per definire la composizione della lista e soprattutto per realizzare una coalizione che sappia dare una vera prospettiva alla città di Ardea. Connessione ed interazione con cittadini ed elettori sono veicoli illuminanti per ogni soggetto politico che ambisce ad avere una visione chiara ed obiettiva in merito ad incongruenze e problematiche che avversano il nostro territorio”.

“Proprio per questo ancora stiamo dialogando con tutte le forze politiche che hanno la stessa aspirazione. L’Udc professa la politica del fare, teorici e burocratici non incarnano la nostra filosofia nel metterci al servizio della collettività. L’Udc sta lavorando nell’intento di organizzare una lista trasversale, qualificata ed eterogenea, che rappresenta senza dubbio le varie anime della città e la maggior parte degli elettori”.

“L’elettore è per noi colui che ti fornisce gli input più preziosi e aderenti alla realtà, consentendoti di adempiere adeguatamente al tuo ruolo istituzionale. L’Udc sarà protagonista con tutte le donne e gli uomini che si identificano nei principi democratici e moderati da sempre rappresentati in modo esclusivo dal nostro simbolo dello Studio Crociato Libertas, così come stabilito da numerose sentenze”.

“Retorica e proclami evaporano e si dissolvono, servono fatti e risposte sollecite e concrete alle istanze dei cittadini: soltanto chi vive il territorio, conoscendone criticità ed emergenze reali, può trovare la chiave per restituire vivibilità e splendore alla nostra amata Ardea”.

