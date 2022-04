“Signore liberaci da paure e pregiudizi”: la preghiera di Papa Francesco per i migranti

Malta – Di seguito riportiamo il testo completo della preghiera composta in occasione del Viaggio Apostolico di Papa Francesco a Malta e recitata dallo stesso Pontefice al termine dell’incontro con i migranti nel Centro “Giovanni XXIII Peace Lab” a Hal Far:

Signore Dio, creatore dell’universo,

sorgente di libertà e di pace,

di amore e di fraternità,

Tu ci hai creato a tua immagine

e hai infuso in tutti noi il tuo soffio vitale,

per farci partecipi del tuo essere in comunione.

Anche quando abbiamo infranto la tua alleanza

Tu non ci hai abbandonato in potere della morte

ma nella tua infinita misericordia

sempre ci hai chiamato a ritornare a Te

e a vivere come tuoi figli.

Infondi in noi il tuo Santo Spirito

e donaci un cuore nuovo,

capace di ascoltare il grido, spesso silenzioso,

dei nostri fratelli e sorelle che hanno perduto

il calore della casa e della patria.

Fa’ che possiamo donare loro speranza

con sguardi e gesti di umanità.

Fa’ di noi strumenti di pace

e di concreto amore fraterno.

Liberaci dalle paure e dai pregiudizi,

per fare nostre le loro sofferenze

e lottare insieme contro l’ingiustizia;

perché cresca un mondo in cui ogni persona

sia rispettata nella sua inviolabile dignità,

quella che Tu, o Padre, hai posto in noi

e il tuo Figlio ha consacrato per sempre.

Amen.

