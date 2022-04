3 buoni motivi per investire nel web marketing e nella SEO

E’ ormai chiaro che il mondo digitale ha aperto nuove frontiere commerciale per tutti i marchi. Lo shopping online, visto inizialmente con l’occhio del sospetto, ormai è una pratica diffusa in tutto il mondo. Nell’ultimo periodo è addirittura catalogabile come un’attività abitudinaria. La gente, sovrastata dai ritmi di una vita sempre più dinamica, investe sempre meno tempo per fare acquisti in store fisici e sceglie di fare shopping comodamente dal cellulare o dal pc di casa sfogliando i cataloghi degli e-commerce.

Questo significa che chiunque abbia una attività online deve farsi trovare. E la parola chiave è SEO. Anzi, specialist SEO, come SimoneElle, figura professionale in grado di attuare la strategia giusta per aumentare il traffico di visite su di un sito.

Lo sviluppo degli ecommerce

In termini economici, sappiamo che il mercato dell’e-commerce ha fatto registrare nel 2020 un + 45% rispetto al 2019; il 2021 invece ha generato ricavi superiori del 35% rispetto all’anno prima. Sicuramente la pandemia di Covid-19 ha accelerato il processo, ma non si può parlare di una vera e propria rivoluzione digitale indotta. L’evoluzione, il passaggio, il cambiamento era già in atto da diverso tempo e non si fermerà di certo ora. Secondo il noto sito web finanziario Market Watch, l’indice di penetrazione dell’e-commerce è attualmente pari al 15% e dovrebbe arrivare al 25% entro il 2025, con incremento annuale pari a quasi il 70%.

Quindi, in un mercato non ancora saturo, le possibilità di crescita sono alla portata di tutti coloro che hanno intenzione di indirizzare i loro investimenti nel settore del commercio elettronico.

Investire per migliorare il traffico sul web

I motivi per investire nel web marketing e nella SEO (Search Engine Optimization), motori fondamentali dell’e-commerce, sono molteplici. La SEO è uno dei punti cardini per massimizzare il traffico organico su un sito; ecco 3 motivi per investire in questo campo.

1. Visibilità su ampia scala a costi contenuti

Il rapporto tra investimento e persone raggiunte, ovvero i futuri potenziali clienti, è conveniente considerando i costi del servizio e la mole di traffico che al sito in questione viene garantita. Traffico è sinonimo di clienti che a sua volta è sinonimo di guadagni. Più si genera traffico organico in larga scala, maggiore saranno le entrate.

2. Abitudini digitali in piena espansione

Il mercato dell’e-commerce continuerà ad espandersi, generando guadagni sempre maggiori. Le abitudini della società moderna sono sempre più orientate verso questo modello di shopping. Le aziende dovrebbero tenere bene a mente che investire nella pubblicità digitale e nella SEO per un miglior piazzamento sui motori di ricerca sarà la ragione di entrate maggiori per gli investitori rispetto a chi preferisce restare statico e farsi sovrastare dalla concorrenza spietata.

3. Possibilità di internazionalizzare il mercato

Sembra un obiettivo lontano dalla portata di aziende medio/piccole, eppure affidandosi a figure professionali competenti, questo traguardo non sembra irrealizzabile. Ovviamente è necessario una campagna di marketing ben calibrata e studiata nei minimi dettagli. Sicuramente c’è bisogno di una traduzione del sito di riferimento in più lingue, di contenuti social pubblicati in più lingue e postati con hashtag internazionali.