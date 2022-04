Ardea, sold out per il Microchip day del 10 aprile

Ardea – “Come avete notato, le prenotazioni di TuPassi per la giornata della microchippatura sono terminate, questa volta anche più velocemente rispetto alla prima edizione” – a parlare è l’assessore Alessandro Possidoni, che prosegue: “Vi ricordo che il servizio è totalmente gratuito e che la microchippatura rappresenta un obbligo di legge. Tutti i cittadini che si sono prenotati sono invitati a presentarsi con il cane al guinzaglio all’orario scelto, esibendo il proprio documento di identità ed il codice fiscale.

Sono felice della risposta dei cittadini, che hanno dimostrato un grande interesse per questa iniziativa. Per rispetto nei confronti dei cittadini che non sono riusciti a prenotarsi, vi chiedo di rispettare l’appuntamento. Qualora non vi fosse possibile venire, vi ricordo di annullare la prenotazione collegandovi su TuPassi.

Vi aspetto insieme ai veterinari e ai volontari di “Smarriti e Ritrovati” domenica 10 aprile in aula consiliare, a partire dalle 9.00″.

