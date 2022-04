Cerveteri, un’autorimessa come base per lo spaccio: arrestati 2 pusher

Cerveteri – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del Procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato 4 uomini, tutti italiani già noti alle Forze dell’Ordine di età compresa tra i 23 e i 34 anni, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.

I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica, quando i Carabinieri, che già nelle settimane passate avevano notato un certo via vai da un’autorimessa ubicata nel comune di Cerveteri, hanno deciso di effettuare un appostamento nell’area per verificare i movimenti di eventuali pusher e relativi assuntori.

I militari dopo aver notato due conducenti di auto dirigersi verso l’autorimessa, hanno fatto scattare un blitz ed hanno bloccato contemporaneamente tutti gli interessati. La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire circa 7 chili di sostanza stupefacente diviso tra hashish, cocaina, shaboo per un valor stimato al dettaglio di circa 70mila euro, oltre a vario materiale utile per il taglio e il peso delle dosi.

Gli arrestati sono stati accompagnati presso le case circondariali di Frosinone e Pescara; all’esito dell’udienza di convalida innanzi al G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, gli arresti sono stati convalidati e per i quattro prevenuti sono scattate le misure cautelari degli arresti domiciliari e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

