Europei di lotta, Sotnikov è argento: l’Italia chiude con tre medaglie

I Campionati Europei di lotta a Budapest si concludono, per gli azzurri, con la medaglia d’argento nella greco romana di Danila Sotnikov nella categoria 130 kg. Una medaglia voluta e meritata che si aggiunge all’argento di Frank Chamizo e al bronzo di Enrica Rinaldi, oltre agli ottimi quinti posti di Abraham Conyedo, Eleni Pjollaj e Mirco Minguzzi.

Danila Sotnikov ha disputato la finale per l’oro dei 130 kg contro il fenomeno turco Riza Kayaalp, che vanta un argento e due bronzi olimpici, 4 ori iridati e 9 ori continentali. Sotnikov è andato sotto di quattro punti proprio all’inizio, ce l’ha messa tutta per rimontare ma la difesa del turco è stata perfetta.

Sotnikov era arrivato in finale dopo tre grandi incontri. Partito con un 9-0 sul ceco Stepan David, ai quarti si è imposto 4-0 sul finlandese Konsta Johannes Maeenpaeae. La semifinale con il tedesco Franz Ritcher è finita 4-0 per l’azzurro.

Nella finale per il bronzo Mirco Minguzzi non è riuscito ad imporsi sul georgiano Roberti Kobliashvili. Eppure Mirco era partito bene. L’avversario è stato punito nel primo round per passività e l’azzurro nella fase di lotta a terra che segue aveva messo a segno la proiezione che lo ha portato alla pausa sul 3-0. Alla ripresa però è stato il lottatore azzurro ad essere passivo, il georgiano accorcia e poi mette a segno la proiezione che vale il 3-3: la priorità premia il georgiano, che si mette al collo il bronzo mentre per Minguzzi è il quinto posto.

Minguzzi aveva superato il primo avversario, il greco Ilias Pagkalidis, con un netto 9-0, ai quarti ha battuto lo svedese Kristoffer Zakarias Berg in un bell’incontro finito 7-5. In semifinale, ha trovato il danese Turpan Bisultanov con cui ha perso 10-0, che oggi ha vinto l’oro superando il romeno Nicu Samuel Ojog (8-0). (coni.it)(foto@coni.it)

