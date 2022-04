Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. E’ destinata a perdere importanza con l’inizio della nuova settimana la circolazione vorticosa che sta caratterizzando il weekend, con freddo e marcata instabilità. L’inizio della nuova settimana non vedrà però un rinforzo anticiclonico tale da ripristinare condizioni di tempo stabile su tutta Italia, ma ci porteremo dietro una residua instabilità legata ad un flusso di correnti occidentali umide innescate da un vasto e profondo vortice depressionario posizionato sulla Scandinavia. Questo sarà causa di una certa variabilità lunedì sulle regioni meridionali e in Sardegna, localmente anche sul medio versante tirrenico. Martedì invece si assisterà ad un più deciso rinforzo dell’anticiclone afro-mediterraneo e il tempo si farà più stabile con temperature in aumento, anche se dal Mediterraneo occidentale sembra prepararsi un nuovo deterioramento del tempo destinato forse anche all’Italia.

METEO LUNEDI’ 04 APRILE. Iniziale variabilità al Nord con schiarite e annuvolamenti, più frequenti in prossimità delle zone alpine con isolati deboli fenomeni ancora possibili sulle Dolomiti, nevosi dai 900m ma in esaurimento in giornata. Maggiori aperture su tutte le regioni settentrionali tra il pomeriggio e la sera. Nubi sparse e schiarite sulle regioni centrali, con maggior variabilità al mattino sul versante tirrenico, associata a piovaschi locali sulle coste laziali e toscane; al pomeriggio su dorsale appenninica e Marche, anche in questo caso con qualche piovasco o debole nevicata dai 1000m, ma tendenza ovunque a rasserenamenti entro sera. Più nuvoloso sulle regioni meridionali con qualche pioggia su Salento e Basilicata, in esaurimento entro sera con schiarite in arrivo. Variabilità anche in Sardegna con alcune piogge sulle aree meridionali. Temperature in lieve aumento. Venti deboli salvo rinforzi orientali su basso Tirreno, Ionio e intorno alle isole.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: la circolazione depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi si attenua e la pressione torna gradualmente ad aumentare. Giornata all’insegna della variabilità con ampi spazi di sole e nubi in sviluppo soprattutto durante le ore pomeridiane, quando sarà possibile qualche breve e isolato rovescio sulle zone interne della Toscana, Umbria e Lazio; tra notte e mattino occasionali precipitazioni possibili anche su Appennino toscano, coste laziali e romano. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, con clima freddo e locali gelate sulle valli appenniniche, massime in rialzo, ma comunque contenute. Venti deboli o moderati tra Sud ed Est-Nordest, in rotazione tra Ovest e Nordovest a fine giornata. Mari fino a mossi.

Commento del previsore Lazio

Sabato 2 aprile con ciclone invernale responsabile di rovesci e temporali frequenti su Toscana, Umbria e Lazio, associati a un netto calo termico con neve a tratti fino in collina (specie la sera) e graupel o neve tonda non esclusa anche in pianura durante i fenomeni più intensi. Domenica andrà meglio, pur con ancora qualche locale rovescio possibile specie sui settori interni, in particolare tra pomeriggio e sera. Tra lunedì e martedì pausa stabile e in prevalenza assolata, con netto rialzo delle temperature massime, ma minime ancora rigide e locali gelate sulle vallate interne. Mercoledì probabile arrivo di una nuova perturbazione dal Tirreno, specie in serata.

(Fonte: 3B Meteo)