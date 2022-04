On – Oltre Nuove imprese a tasso zero: incentivi per i progetti d’impresa

ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero è l’incentivo per le imprese composte in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età su tutto il territorio nazionale, che vogliono diventare imprenditori, prevedendo un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

La maggioranza è relativa sia al numero di donne e/o under 35 uomini presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute. Ad esempio, una società composta solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non saranno ammessi, è richiesta una terza persona che abbia i requisiti. Il finanziamento sostiene i progetti atti a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti in vari settori, di imprese costituite entro i 3 o 5 anni dalla domanda, o presentati da persone fisiche, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni, con un mix di finanziamento a tasso zero da restituire in 10 anni e fondo perduto, arrivano a coprire fino al 90% delle spese ammissibili di progetti fino a 3 mil/€, da concludere entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Per finanziamenti inferiori a 250 mila euro non sono richieste garanzie, che sono richieste come privilegio speciale di importo superiore o, se i progetti prevedono l’acquisto di un immobile, è prevista l’ipoteca.

Non ci sono graduatorie, e le domande sono esaminate in base all’ordine di arrivo, e prevedono due fasi:

• Un colloquio per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team imprenditoriale e la coerenza interna del progetto da finanziamento, anche rispetto alle potenzialità del mercato e, se il colloquio è positivo, si richiederà di integrare la domanda con le informazioni economico -finanziarie

• La valutazione della domanda si completerà con un secondo colloquio per valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa in base alle spese proposte e delle agevolazioni richieste.

Per le imprese fino a 3 anni, si possono presentare progetti fino a 1,5 mil/€ con una copertura fino al 90% (il contributo a fondo perduto non può superare il 20% della spesa ammissibile, ed il contributo per le esigenze di capitale circolante per materie prime e servizi necessari all’attività d’impresa, può arrivare fino al 20% delle spese di investimento). Di seguito un esempio di spese per aziende fino a 3 anni

• Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)

• Macchinari, impianti e attrezzature

• Programmi informatici e servizi per l’ICT

• Brevetti, licenze e marchi

• Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)

• Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento

• Spese per la costituzione della società

Per le imprese costituite tra 3 e 5 anni, si possono presentare progetti fino a 3 mil/€ per investimento fino a 3 milioni di euro con una copertura fino al xx% (il fondo perduto non può superare il 15% della spesa ammissibile). Di seguito un esempio di spese per aziende da 3 a 5 anni

• Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile)

• Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)

• Macchinari, impianti e attrezzature

• Programmi informatici

• Brevetti, licenze e marchi.

Per le persone fisiche, le norme sono le stesse per le aziende fino a 3 anni, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni.

Supporto Sviluppo

Oltre ad una buona idea imprenditoriale è necessario sviluppare un progetto di impresa che descriva analiticamente come sarà l’impresa e la sua sostenibilità economico-finanziaria, e gli esperti di Supporto Sviluppo sono in grado di assistere nella creazione dell’idea imprenditoriale, nella redazione della documentazione; dalla presentazione alla rendicontazione. Per ulteriori informazioni, scrivere a ilfaroonline@supportosviluppo.it

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Lavoro, Bandi e Notizie

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.