Palestre, moduli attrezzati e bagni nelle scuole di Santa Marinella

Santa Marinella – “Per la prima volta dopo decenni di attesa tutti i bambini delle scuole elementari e materna Centro e Pirgus di Santa Marinella potranno disporre di un’area da adibire alle attività motorie e ludiche” – lo dichiara il sindaco Pietro Tidei, che prosegue: “Come era stato annunciato alcuni giorni fa anche grazie al lavoro dell’assessora Stefania Nardangeli e a dei fondi richiesti per tale iniziativa le due scuole comunali d’ora in poi saranno dotate anche di due palestre allestite in moderni e confortevoli moduli prefabbricati, completamente attrezzati e riscaldati he sono stati posti in tempi brevi per ora nel cortile dell’ edificio scolastico di via della Conciliazione.

Da lunedì prossimo identici moduli saranno posizionati nel cortile del Plesso Pirgus di via Oberdan. In questo modo, così come era stato promesso ai tanti genitori di Santa Marinella, è stato risolto un altro problema che investiva le due scuole sprovviste di locali idonei dove svolgere attività fisica. Un altro traguardo raggiunto un’altra promessa mantenuta che fa seguito a tanti altri interventi che questa amministrazione ha messo in campo a favore della riqualificazione di un’edilizia scolastica che come è ormai fin troppo noto versava in un situazione a dir poco di sfascio e degrado

Nei giorni scorsi infatti è stato definitivamente archiviato anche un altro problema che ha interessato l’istituto Carducci di Piazzale della Gioventù Sono stati finalmente ultimati i nuovi bagni a disposizione degli studenti che per anni hanno subito gravi disagi e sempre a causa dell’ incuria della precedenti amministrazione che per ben dieci anni si è disinteressata della manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi che noi al contrario come nel caso della palestra della scuola media e del stadio comunale ora fruibili e sono a disposizione di tutti i giovani e di tutte le associazioni sportive Si procede per gradi e si persegue un solo obiettivo che è quello di rendere la città e le sue infrastrutture sempre migliori e al servizio dei cittadini”.

