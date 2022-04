Pedofilia, la Chiesa cattolica svizzera apre ad una indagine indipendente sugli abusi

Berna – La Chiesa cattolica svizzera apre ad una indagine indipendente sugli abusi commessi dal clero. L’archivio segreto, che fa riferimento alle istituzioni ecclesiali, sarà aperto nei prossimi mesi. “Rivelare i crimini del passato è solo giustizia, è soprattutto un diritto degli interessati”, ha dichiarato mons. Joseph Maria Bonnemain, vescovo di Coira e responsabile della Conferenza dei vescovi svizzeri, secondo quanto riferito dai media locali.

È la prima volta che le tre istituzioni più importanti della Chiesa cattolica in Svizzera (la Conferenza episcopale svizzera, la Conferenza cattolica romana centrale della Svizzera e la Conferenza delle unioni degli ordini religiosi e delle altre comunità di vita consacrata) parlano all’unisono sui casi di abuso. Riconoscono che “molti atti sono stati insabbiati e le vittime ignorate”.

Le tre Conferenze si dicono convinte della necessità di un’indagine indipendente sul passato. Hanno affidato a due professoresse del Dipartimento di Storia dell’Università di Zurigo, Monika Dommann e Marietta Meier, la realizzazione di un progetto. Per un anno, un gruppo di ricerca di sei persone dovrà “valutare le condizioni generali di uno studio storico degli abusi sessuali in ambito ecclesiale dalla metà del XX secolo e fornire così le basi per altri progetti di ricerca”. Le due ricercatrici avranno libero accesso agli archivi delle diocesi. I lavori inizieranno il 1° maggio e i risultati saranno pubblicati nell’autunno del 2023. (fonte Ansa)

