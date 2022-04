Roma, aperti oltre il “coprifuoco”: chiusi due minimarket

Roma – Controlli mirati a contrastare la vendita e consumo irregolare di bevande alcoliche e i comportamenti pericolosi alla guida: oltre 500 le violazioni accertate dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

Due i minimarket chiusi, in ottemperanza all’ Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 marzo, in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito, entrambi situati nel V municipio; mentre una decina le sanzioni elevate per consumo irregolare di alcolici in strada.

Più di 400 le verifiche su locali pubblici ed esercizi commerciali, con una trentina di illeciti riscontrati. Un locale, nella zona di Roma Nord, è stato sanzionato per un totale di 2mila euro, per mancato rispetto delle regole sulla sicurezza alimentare, come l’assenza di indicazioni sulla tracciabilità degli alimenti e per inosservanza di alcune misure anti-Covid. Le irregolarità rilevate hanno portato al sequestro di circa 20 chilogrammi di generi alimentari. Inviata anche apposita segnalazione alla Asl di zona.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.