Roma, giro di vite contro lo spaccio di droga: la Polizia arresta 16 pusher

Roma – La scorsa settimana l’impegno in strada dei poliziotti e degli investigatori ha portato all’arresto di 14 persone e al sequestro di più di 1 chilo e 200 grammi di droga e di 2500 euro.

I poliziotti del commissariato Vescovio hanno, invece, arrestato in flagranza di reato un romano 46enne, anch’esso gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione di appostamento ha avuto successo grazie al collaudato metodo del camuffamento, nello specifico gli investigatori si sono travestiti da operatori dell’AMA. Lo stratagemma ha permesso agli agenti di avvicinarsi sufficientemente al pusher di modo da coglierlo in flagranza e bloccarlo immediatamente mentre stava cedendo la sostanza ad un compratore, anch’esso fermato e sanzionato amministrativamente. Dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato condannato a 4 mesi di reclusione.

Gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un 42enne gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Infatti all’interno della sua abitazione, custodita in una giacca, i poliziotti hanno trovato 52 grammi di hashish, più altri 0,8 grammi all’interno di una scatola adagiata su una suppellettile. Lo stesso 42enne ha confessato, successivamente, alle forze dell’ordine di custodire nella cantina del padre, a sua insaputa, ben 7 panetti di hashish dal peso complessivo di 703,3 grammi. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato messo in libertà.

Altre 14 persone sono state arrestate, 543 grammi di sostanze stupefacenti e 2500 euro sono stati sequestrati tra le zone di Tuscolano, Prenestino, Casilino, Viminale, Fidene, San Basilio e Casilino.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

