Roma – “Di Maio con una spranga nel cervello”, “Ti faranno fuori”, “Muori coglione”, “Muori male”, “Putin manda qualcuno ad ammazzarlo”. Queste alcune delle minacce di morte rivolte al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, riportate in diverse chat su Telegram e sui social. Tra gli utenti, molti filo-Putin, spuntano foto profilo con la Z, il simbolo delle forze russe in Ucraina. “Verme lurido porco, appeso per le palle”, “Prelevarlo e spedirlo nei gulag”, “La lingua in necrosi”, “Uccidete Di Maio”, “Lo spedirei in Donbass”, “Impiccati terrone”, sono altri messaggi indirizzati al titolare della Farnesina. Diverse anche le immagini di bare ed asce con commenti minatori rivolti a Di Maio, che ha preso posizioni nette di condanna nei confronti della guerra di Putin in Ucraina.

“Non saranno le minacce a fermare la nostra azione di condanna della guerra di Putin”, le parole su Twitter del ministro Di Maio. “Continuiamo a lavorare per arrivare a un cessate il fuoco e chiediamo la de-escalation. Diamo il massimo per raggiungere una tregua umanitaria e ritrovare pace e stabilità in Ucraina e in Europa”, ha aggiunto.

“No, non ho sentito Di Maio perché ho saputo delle minacce quando ero qui, ma abbiamo subito manifestato un sostegno. Non possiamo accettare che ci siano delle persone che facciano di queste minacce, devono essere assicurate alla giustizia”, dunque “massima solidarietà e massimo sostegno morale al ministro Di Maio”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando il convegno ‘Social network, blockchain e metà verso’ al Chiostro della Minerva, sulle nuove minacce al responsabile della Farnesina. Trasversale la solidarietà al ministro, giunta da maggioranza e opposizione. (fonte Adnkronos)

