Ostia – Pomeriggio tragico in via delle Baleniere, a Ostia, dove un operaio di circa quarant’anni è morto dopo essere caduto dall’impalcatura su cui stava lavorando.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di lunedì 4 aprile, all’altezza del civico 74. Ancora da chiarire se l’uomo, deceduto sul colpo, sia caduto dopo essersi sentito male o se, invece, abbia perso l’equilibrio, precipitando dall’ultimo piano della palazzina.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato invano di soccorrere l’operaio, e i carabinieri, che adesso indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

