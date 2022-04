Benessere, un bagno d’acqua calda di sera per alleviare stress e tensione

Un momento per noi, tutto per noi. Si stacca della routine quotidiana e ci si rilassa. In questo periodo poi di notizie che allarmano e di coda del Covid che sembra ancora non scomparire, il ricorso a metodo che possono allentare tensioni e stress sembra sempre più massiccio. Ne parla La Gazzetta dello Sport.

Un bagno di acqua calda è il rimedio a volte alle ansie, ai timori del nostro tempo e alle corse tra lavoro e casa per molte persone. Bastano 20 minuti di immersione in tepore caldo, che simula la mancanza di gravità sulla luna, per secernere endorfine. Gli ormoni del benessere aiutano e aiutano il corpo a stare meglio, per tirare fuori tutte le tossine accumulate. Sembra essere utile soprattutto la sera, prima di andare a dormire. Favorisce il sonno e il benessere notturno. Se poi aggiungiamo una candela accesa, ben lontana dall’acqua, e aggiungiamo degli aromatici di lavanda o camomilla, il gioco sembra essere fatto.

“Il calore dell’acqua – dice la psicologa Nadia Scalcrito – crea rilassamento e assorbe le tensioni. Evoca regressione elementare del ventre materno. La temperatura giusta – spiega ancora la Dottoressa a La Gazzetta dello Sport – sta poco sopra i 38 gradi, attiva la microcircolazione con un effetto vasodilatatore, espelle le tossine attraverso il sudore e abbassa la pressione sanguigna”.

