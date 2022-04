Camion non si ferma all’alt, inseguimento da film da Minturno a Fondi

Non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha innescato un inseguimento verso Formia.

A innescare l’inseguimento alle 23 e 30 di domenica sera è stato un autotrasportatore.

Nonostante fosse stato attivato un posto di blocco anche a Formia dalle forze dell’ordine il conducente del tir ha proseguito la corsa. Inutili anche i colpi di pistola esplosi solo per spaventare l’uomo nella speranza che interrompesse la sua fuga.

L’autotrasportatore ha continuato a premere il piede sull’acceleratore superando Gaeta e poi Sperlonga inseguito da Polizia e Carabinieri.

Una scena da film che è terminata solo quando il conducente del tir ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail all’altezza del Santo di Fondi. Un incidente che ha provocato l’incendio del camion a causa del quale sono accorsi anche i Vigili del fuoco. Il conducente dell’autoarticolato è uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo del mezzo.

Le indagini delle forze dell’ordine sembrano aver appurato che il 35enne campano era tornato da poco in libertà dopo essere stato ristretto per un periodo di tempo poiché non era in possesso della patente di guida prevista per i mezzi pesanti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)