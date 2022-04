Covid, il virus non molla: a Fiumicino una media di 28 nuovi casi al giorno

Fiumicino – “Secondo il report di oggi della Asl Roma 3 sono 426 le persone attualmente positive al coronavirus nella nostra città”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, ci sono 369 nuovi casi (una media di 28 al giorno) e 321 persone guarite – sottolinea il sindaco -. L’età media è di 39 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.52”.

“Le località con il maggior numero di casi sono Isola sacra e Fiumicino che, insieme, raggiungono il 63% del totale – spiega ancora Montino -, ma sono alte anche le percentuali di Parco Leonardo (10%) e Maccarese (8%)”. “Come sapete, lo stato di emergenza non è stato rinnovato e le regole sono un po’ cambiate dallo scorso 1 aprile – conclude il sindaco -, ma questo non significa che il virus sia sparito e che non dobbiamo più prestare attenzione. Quindi invito tutte e tutti alla prudenza, ad indossare la mascherina nei luoghi chiusi e ad igienizzare spesso le mani”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link