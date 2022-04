Domenica delle Palme, a Fondi mercato straordinario con orario continuato dalle 7 alle 19

Fondi – Dopo l’orario sperimentato durante le festività natalizie, torna anche a Pasqua il mercato domenicale straordinario: un’intera giornata per fare compere in via Mola di Santa Maria.

L’ordinanza, firmata questa mattina dal primo cittadino di Fondi Beniamino Maschietto, prevede per il 10 aprile, domenica delle Palme, una giornata di attività mercatale con orario continuato dalle 7:00 alle 19:00.

“I mercati straordinari che si sono tenuti nei mesi scorsi – spiegano il sindaco e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – sono stati accolti positivamente dagli acquirenti, arrivati dai comuni limitrofi e anche fuori provincia per fare compere a Fondi, dagli ambulanti, dai sindacati e dalla cittadinanza che ha sfruttato questa opportunità per gli ultimi acquisti prefestivi. Forti di questa esperienza positiva abbiamo quindi accolto la proposta dell’Ana (Associazione Nazionale Ambulanti) di ripetere il mercato straordinario con orario prolungato il 10 aprile, giorno della domenica delle Palme. Grazie al parere favorevole del dirigente, e all’egregio lavoro organizzativo degli uffici, questa mattina è stata quindi emessa apposita ordinanza”.

Le attività mercatali potrebbero subire interruzioni dalle ore 14:00 alle ore 15:00 al fine di consentire agli operatori, che non vogliono prolungare l’orario, di lasciare l’area mercatale in tutta sicurezza.

