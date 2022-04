Fiumicino – “Uno spreco d’acqua continuo ed incessante: è quello che si verifica ogni giorno in via della Foce Micina, dove una delle fontanelle per l’acqua potabile scorre ininterrottamente fino a provocare delle vere e proprie pozze che allagano sia il marciapiede, che la strada”. A dichiararlo in una nota stampa è Vanessa Tatini della lista civica Crescere Insieme.

“Si parla tanto di decoro urbano, – spiega Tatini – ma quello che vediamo in quella zona è totalmente l’opposto: l’acqua che scorre dalla fontanella si ristagna, provocando l’acquitrino che a sua volta provoca la crescita incontrollata delle piante e diventa molto pericoloso per chi, passando di lì o usufruendo della fontanella stessa, potrebbe scivolarci sopra.

Oltre al già menzionato inaccettabile spreco d’acqua, uno dei beni più preziosi che abbiamo, ci teniamo a ribadire che via della Foce Micina è una strada centrale del nostro Comune e che, come tutte le sue zone, merita di vedere preservato un minimo di decoro“.

